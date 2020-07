Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNIM : vers une cession de Bertin Energie Environnement Cercle Finance • 16/07/2020 à 07:23









(CercleFinance.com) - CNIM annonce l'entrée en négociations exclusives de sa filiale Bertin Technologies en vue de la cession de son activité 'Bertin Energie Environnement' à Naldeo Group, afin de se centrer sur ses axes stratégiques. 'Bertin Energie Environnement s'appuie sur 70 ingénieurs, principalement présents à Saclay (Île-de-France) et Tarnos (Sud-Ouest), et bénéficie d'une forte notoriété auprès de grands comptes industriels, des énergéticiens et des territoires', précise CNIM. L'équipementier et assemblier industriel précise que ce projet, qui fera l'objet d'une procédure d'information et de consultation auprès des instances représentatives du personnel concernées, pourrait être finalisé dès l'automne 2020.

Valeurs associées CNIM GROUP Euronext Paris 0.00%