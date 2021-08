Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNIM : pertes creusées au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 16/08/2021 à 08:52









(CercleFinance.com) - CNIM publie au titre de son premier semestre 2021 un résultat net de -77,5 millions d'euros, contre -32,3 millions un an auparavant, ainsi qu'un résultat opérationnel courant à -66,2 millions contre -35,2 millions, pour un chiffre d'affaires en baisse de 4% à 267,6 millions. Le constructeur d'ensembles industriels clés en main explique ce creusement de pertes sur les six premiers mois de l'année par la dégradation de la situation opérationnelle de certains projets de CNIM E&E EPC. CNIM a enregistré pour 183,1 millions d'euros de commandes au premier semestre et son carnet au 30 juin a reculé de 7,9% par rapport au 1er janvier, sans compter une commande pour un projet EPC à La Réunion d'environ 150 millions confirmée après la clôture.

