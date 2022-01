Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CNIM: demande d'une procédure de sauvegarde information fournie par Cercle Finance • 20/01/2022 à 15:20









(CercleFinance.com) - CNIM Groupe annonce solliciter l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du Tribunal de commerce de Paris concomitamment au dépôt d'une déclaration de cessation des paiements par sa filiale opérationnelle CNIM Environnement & Energie EPC.



'La division EPC du groupe CNIM a vu ses difficultés de trésorerie brutalement accrues au cours du dernier trimestre 2021 à raison de nouvelles pénalités de retard facturées et de décalages de signatures de nouveaux projets', explique le groupe.



L'ouverture de la procédure de sauvegarde permettra d'optimiser les possibilités de reprise des activités du groupe et de protéger au mieux possible les emplois. Le Tribunal de commerce devrait statuer sur cette demande dans les jours prochains.





