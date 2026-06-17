CME nomme Lynne Fitzpatrick, une collaboratrice de longue date, au poste de directrice générale — la première femme à occuper cette fonction —, pour succéder à Duffy, qui occupait ce poste depuis de nombreuses années.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et du contexte sur la durée du mandat ainsi que sur le CME et Terry Duffy tout au long du texte; met à jour les cours des actions à l'ouverture du marché au paragraphe 3)

Le groupe CME CME.O a nommé mercredi Lynne Fitzpatrick, une initiée de l’entreprise, au poste de directrice générale. Elle devient ainsi la première femme à diriger cette bourse de produits dérivés et succède à Terry Duffy, qui occupait ce poste depuis de nombreuses années.

Elle prend ses fonctions alors que les bourses redéfinissent leurs modèles économiques au-delà des salles de marché et des contrats à terme. Les opérateurs investissent massivement dans les données, les logiciels et les nouveaux produits tels que les marchés prédictifs à l’échelle du secteur, cherchant ainsi à diversifier leurs revenus et à attirer de nouveaux investisseurs.

L'action CME a reculé de 3 % en début de séance, après l'annonce par la société du départ de Terry Duffy de son poste de directeur général et de son passage au poste de président exécutif le 1er mars.

Mme Fitzpatrick a été nommée présidente et directrice financière en 2024, après avoir occupé le poste de directrice financière depuis 2023 et celui de directrice financière adjointe depuis 2022. Collaboratrice de longue date, elle a rejoint le CME en 2006 et a occupé une série de postes de direction dans les domaines de la finance et de la gestion.

Elle rejoindra également le conseil d’administration de la société lorsqu’elle prendra ses fonctions de directrice générale, a indiqué CME.

Mme Fitzpatrick devient ainsi l’une des rares femmes à diriger une grande entreprise de Wall Street, aux côtés de Jane Fraser de Citi C.N et d’Adena Friedman du Nasdaq NDAQ.O .

UN MANDAT MARQUANT

M. Duffy a supervisé la transformation de CME, qui est passée d’une bourse au parquet à une puissance des marchés électroniques, et a mené son introduction en Bourse historique, faisant de CME la première bourse américaine à entrer en Bourse en 2002.

Depuis, le titre a enregistré une hausse de plus de 8.000%, portant sa capitalisation boursière à environ 95 milliards de dollars. L’année dernière, le volume quotidien moyen des transactions s’est élevé à 28,1 millions de contrats.

M. Duffy, nommé président en 2002 et à la tête du CME depuis plus d’un quart de siècle, figure parmi les personnalités les plus éminentes du secteur boursier.

Il a guidé l’entreprise à travers la crise financière mondiale et a mené à bien la première fusion du secteur avec son rival local, le Chicago Board of Trade, en 2007.

"Le CME Group est passé du statut d’institution de Chicago à celui de véritable géant mondial, tout en générant chaque jour des milliards de gains d’efficacité pour les acteurs des marchés du monde entier", a-t-il déclaré dans un communiqué.

M. Duffy est devenu président exécutif du CME en 2006, a ajouté le titre de président en 2012 et a pris ses fonctions actuelles de président-directeur général en 2016.

Sous sa direction, le CME a consolidé sa position de première place mondiale sur le marché des produits dérivés, ses bourses de matières premières servant de plaque tournante pour la formation des prix à l’échelle mondiale.

Les producteurs d’énergie, les agriculteurs, les industriels et les investisseurs s’appuient sur ses marchés pour se couvrir contre les risques et faire face à la volatilité de certaines des matières premières les plus importantes au monde.