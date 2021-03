CME lance un nouveau future lié au Bitcoin, de petite taille

(AOF) - CME Group, la place de marché de produits dérivés la plus importante et la plus diversifiée au monde, a annoncé qu'elle allait élargir sa gamme de produits dérivés liée aux crypto-monnaies avec l'introduction d'un nouveau future Micro bitcoin le 3 mai, sous réserve d'un examen réglementaire. Il aura une taille égale à un dixième de bitcoin.

" Ce contrat de taille réduite offrira aux participants du marché - des institutions aux traders individuels sophistiqués et actifs - un outil supplémentaire pour couvrir le risque lié au prix du bitcoin au comptant ou pour exécuter des stratégies de trading de bitcoins de manière efficace et rentable, tout en conservant les caractéristiques et les avantages des futures standardisés Bitcoin de CME Group ", a expliqué la place de marché. Elle avait lancé son premier contrat à terme sur le Bitcoin en 2017.

