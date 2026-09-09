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CME Group nomme Jack Tobin au poste de directeur financier
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 17:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations dans les paragraphes 2 et 3)

CME Group CME.O a nommé mercredi Jack Tobin au poste de directeur financier. Il succède à Lynne Fitzpatrick, qui devrait devenir directrice générale de la Bourse de produits dérivés l'année prochaine.

M. Tobin, qui occupe le poste de directeur comptable du CME depuis 2015, deviendra directeur financier adjoint en novembre et prendra ses fonctions de directeur financier en mars 2027.

Matthew Render succédera à M. Tobin au poste de directeur comptable.

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