CME Group nomme Jack Tobin au poste de directeur financier

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(Ajout d'informations dans les paragraphes 2 et 3)

CME Group CME.O a nommé mercredi Jack Tobin au poste de directeur financier. Il succède à Lynne Fitzpatrick, qui devrait devenir directrice générale de la Bourse de produits dérivés l'année prochaine.

M. Tobin, qui occupe le poste de directeur comptable du CME depuis 2015, deviendra directeur financier adjoint en novembre et prendra ses fonctions de directeur financier en mars 2027.

Matthew Render succédera à M. Tobin au poste de directeur comptable.