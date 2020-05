Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CMA CGM obtient un prêt de €1,05 md garanti à 70% par l'Etat Reuters • 13/05/2020 à 08:19









PARIS, 13 mai (Reuters) - L'armateur français CMA CGM a annoncé mercredi l'obtention d'un prêt de 1,05 milliard d'euros garanti à hauteur de 70% par l'Etat, dans le cadre du dispositif mis en place fin mars pour aider les entreprises françaises à faire face aux conséquences de la pandémie due au coronavirus. Ce prêt, obtenu auprès d'un syndicat composé de BNP Paribas, HSBC et Société Générale, a une échéance initiale d'un an avec une option d'extension jusqu'à cinq années additionnelles, précise-t-il dans un communiqué. "A ce stade, le groupe prévoit à court terme un ralentissement limité de son activité (baisse des volumes du marché estimée à environ 10% entre le premier semestre 2019 et le premier semestre 2020)", a ajouté le groupe. (Jean-Philippe Lefief, édité par Blandine Hénault)

