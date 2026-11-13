CMA CGM-Ebitda +61,6% au T3 avec la hausse des taux de fret et la forte demande

CMA CGM a fait état vendredi d'un bond de 61,6% de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, porté par la hausse des taux de fret et l'augmentation des volumes transportés, soutenus par ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA), l'armateur français s'attendant à une poursuite de ces tendances dans les prochains mois.

Le troisième plus grand groupe de porte-containers au monde a publié un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 4,8 milliards de dollars (4,34 milliards d'euros) au titre de la période juin-septembre, en hausse de 61,6% sur un an, pour une marge de 25,9%, en amélioration de 4,9 points sur un an.

D'autres concurrents majeurs de CMA CGM, tels que le groupe danois Maersk MAERSKb.CO , ont publié des résultats trimestriels solides et ont relevé leur perspectives annuelles, la forte demande et la hausse des taux de fret ayant compensé la flambée des prix du carburant et les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le commerce mondial a été stimulé par les investissements dans les infrastructures liées à l'IA, la reconstitution des stocks des entreprises face aux incertitudes géopolitiques, ainsi que par l’essor des technologies propres et des véhicules électriques, a précisé CMA CGM dans un communiqué.

Bien qu'un prolongement de la tendance soit attendu, l'armateur, qui ne donne pas de prévisions financières chiffrées, a prévenu que les perspectives pour les prochains mois demeurent incertaines.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gus Trompiz, édité par Augustin Turpin)