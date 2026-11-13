CMA CGM-Ebitda +61,6% au T3 avec la hausse des taux de fret et la forte demande

Le logo de la compagnie maritime CMA-CGM à Montoir-de-Bretagne

par Rihab Latrache et Gus Trompiz

13 ‌novembre (Reuters) - CMA CGM a fait état vendredi d'un bond ​de 61,6% de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, porté par la hausse des taux de fret et l'augmentation des ​volumes transportés, soutenus par ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA), l'armateur français s'attendant à ​une poursuite de ces tendances ⁠dans les prochains mois.

Le troisième plus grand groupe de ‌porte-containers au monde a publié un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 4,8 milliards de dollars (4,34 ​milliards d'euros) au ‌titre de la période juin-septembre, en hausse ⁠de 61,6% sur un an, pour une marge de 25,9%, en amélioration de 4,9 points sur un an.

D'autres concurrents majeurs ⁠de CMA CGM, ‌tels que le groupe danois Maersk, ont publié ⁠des résultats trimestriels solides et ont relevé leur perspectives ‌annuelles, la forte demande et la hausse des ⁠taux de fret ayant compensé la flambée des ⁠prix du carburant ‌et les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le commerce ​mondial a été stimulé ‌par les investissements dans les infrastructures liées à l'IA, la reconstitution des stocks des ​entreprises face aux incertitudes géopolitiques, ainsi que par l’essor des technologies propres et des véhicules électriques, a ⁠précisé CMA CGM dans un communiqué.

Bien qu'un prolongement de la tendance soit attendu, l'armateur, qui ne donne pas de prévisions financières chiffrées, a prévenu que les perspectives pour les prochains mois demeurent incertaines.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gus Trompiz, édité ​par Augustin Turpin)