 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CMA CGM-Ebitda +61,6% au T3 avec la hausse des taux de fret et la forte demande
information fournie par Reuters 13/11/2026 à 18:12

Ajouter Boursorama à vos sources

Le logo de la compagnie maritime CMA-CGM à Montoir-de-Bretagne

Le logo de la compagnie maritime CMA-CGM à Montoir-de-Bretagne

par Rihab Latrache et Gus Trompiz

13 ‌novembre (Reuters) - CMA CGM a fait état vendredi d'un bond ​de 61,6% de son bénéfice opérationnel au troisième trimestre, porté par la hausse des taux de fret et l'augmentation des ​volumes transportés, soutenus par ses investissements dans l'intelligence artificielle (IA), l'armateur français s'attendant à ​une poursuite de ces tendances ⁠dans les prochains mois.

Le troisième plus grand groupe de ‌porte-containers au monde a publié un bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) de 4,8 milliards de dollars (4,34 ​milliards d'euros) au ‌titre de la période juin-septembre, en hausse ⁠de 61,6% sur un an, pour une marge de 25,9%, en amélioration de 4,9 points sur un an.

D'autres concurrents majeurs ⁠de CMA CGM, ‌tels que le groupe danois Maersk, ont publié ⁠des résultats trimestriels solides et ont relevé leur perspectives ‌annuelles, la forte demande et la hausse des ⁠taux de fret ayant compensé la flambée des ⁠prix du carburant ‌et les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient.

Le commerce ​mondial a été stimulé ‌par les investissements dans les infrastructures liées à l'IA, la reconstitution des stocks des ​entreprises face aux incertitudes géopolitiques, ainsi que par l’essor des technologies propres et des véhicules électriques, a ⁠précisé CMA CGM dans un communiqué.

Bien qu'un prolongement de la tendance soit attendu, l'armateur, qui ne donne pas de prévisions financières chiffrées, a prévenu que les perspectives pour les prochains mois demeurent incertaines.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Gus Trompiz, édité ​par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,674 +8,60%
CAC 40
8 368,91 +0,09%
Pétrole Brent
95,78 -0,18%
2CRSI
18,31 -0,11%
SOITEC
102,8 -2,88%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank