CLS, opérateur historique du réseau Argos, racheté par CNP

TOULOUSE, 3 février (Reuters) - La société belge d'investissement CNP est devenue actionnaire majoritaire du groupe toulousain CLS, fournisseur de services satellitaires dédiés à l'observation de la Terre, a annoncé ce dernier lundi. A l'issue d'un nouveau tour de table, finalisé le 30 janvier, le fonds d'investissement Ardian et l'Ifremer (Institut franc?ais de recherche pour l'exploitation de la mer) ont cédé leur participation minoritaire à la Compagnie Nationale à Portefeuille (CNP), société d'investissement du Groupe Frère, qui détient désormais 66% du capital. Le solde du capital, soit 34%, reste aux mains du Centre national d'études spatiales (Cnes), qui a fondé Collecte Localisation Satellite (CLS) en 1986. Pour le Cnes et CNP, "cette gouvernance européenne ouvre un nouveau chapitre pour la pépite du spatial français". Société pionnière dans la fourniture de solutions d'observation et de surveillance de la Terre, CLS a commencé en 1986 à exploiter le système Argos de collecte de données et de localisation de balises dédié à l'étude et à la protection de l'environnement. Elle a confié ces opérations en juin 2019 à sa jeune filiale Kinéis, qui, un peu plus d'un an après sa création en septembre 2018, vient de lever 100 millions d'euros pour financer sa constellation de nanosatellites dédiée à l'Internet des objets. Depuis juin 2019, CLS se concentre sur la vente de services satellitaires et traite chaque mois les données envoyées par quelque 100.000 balises et terminaux équipant animaux, bateaux de pêche et de commerce, bouées océanographiques, camions humanitaires ou encore de transport. CLS emploie 720 salariés entre son siège toulousain et ses vingt-cinq autres sites dans le monde et a réalisé 135 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2019. La holding familiale belge Compagnie nationale à portefeuille est, avec le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), l'un des piliers du groupe Frère fondé par Albert Frère, qui gère un actif net réévalué de l'ordre de 5,5 milliards d'euros. (Johanna Decorse, édité par Bertrand Boucey)

