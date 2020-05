Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clôture en nette hausse en Europe, pétrole et résultats en soutien Reuters • 05/05/2020 à 18:15









LES BOURSES EUROPÉENNES TERMINENT EN NETTE HAUSSE PARIS (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en nette hausse mardi, profitant du bon accueil réservé par les investisseurs aux résultats de plusieurs poids lourds de la cote et surtout du rebond spectaculaire des cours du pétrole, la levée progressive du confinement dans plusieurs pays nourrissant les espoirs de reprise de la demande. Les marchés actions n'ont été affectés qu'à la marge par une décision de justice allemande qui risque de limiter la capacité de la Banque centrale européenne (BCE) à amplifier son soutien aux Etats, alors que l'euro et les rendements obligataires en souffraient plus nettement. À Paris, le CAC 40 affiche en clôture une progression de 2,4% (104,9 points) à 4.483,13 points. A Londres, le FTSE 100 a gagné 1,66% et à Francfort, le Dax a pris 2,51%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 2,11%, le FTSEurofirst 300 de 2,16% et le Stoxx 600 de 2,15%. Ce dernier avait perdu près de 5,4% sur les trois séances précédentes, le CAC 40 près de 6,3% en deux séances seulement. Les investisseurs saluent ainsi la multiplication des annonces de "déconfinement" après des semaines de paralysie de l'activité économique dans les pays concernés, qui valide à leurs yeux le scénario selon lequel le point bas de l'activité économique a été atteint en avril. Cette vision optimiste l'emporte ainsi largement sur les risques liés à la contraction de l'économie mondiale, et a fortiori sur ceux créés par l'arrêt de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe selon lequel la Bundesbank allemande ne pourra plus participer à l'un des programmes d'achats de titres de la BCE si cette dernière ne les justifie pas. "Si le marché a accueilli cette décision avec calme, il s'agit d'une évolution peu favorable", constate Nordea Asset Management dans une note. "Nous nous attendons néanmoins à ce que ce risque se dissipe facilement, quitte à refaire surface dans quelques semaines." VALEURS Le secteur bancaire européen, de fait le plus directement exposé au risque d'une remise en cause des achats d'obligations de la BCE, est resté bien orienté même s'il a réduit ses gains et il affiche sur la journée une progression de 1,86%. Encore plus menacées, les banques italiennes ont même pris 2,52%. A Paris, BNP Paribas a avancé de 4,06% après ses résultats trimestriels, jugés solides par le marché. A Milan, Intesa Sanpaolo a gagné 5,45% après un premier trimestre meilleur qu'attendu et des perspectives solides. La meilleure performance du CAC 40 est pour Total, qui a bondi de 7,94% après le maintien de son dividende en dépit d'une chute du bénéfice net au premier trimestre. EssilorLuxottica a pris pour sa part 3,08% en dépit d'une chute de 10,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre. A la baisse, Lagardère a cédé 5,92% après le rejet en assemblée générale de toutes les résolutions soumises par le fonds activiste Amber Capital. A WALL STREET Au moment de la clôture en Europe, Wall Street évoluait elle aussi en territoire positif: le Dow Jones gagnait 1,62%, le Standard & Poor's 500 1,77% et le Nasdaq Composite 1,84%. Le Dow était alors tiré entre autres par les valeurs pétrolières, Exxon Mobil prenant 2,15% et Chevron 3,72%. LES INDICATEURS DU JOUR En Europe, l'indice ISM des services britanniques est tombé à 13,4 le mois dernier, son niveau le plus bas depuis le début de l'enquête en 1996, contre 12,3 en première estimation et 34,5 en mars. Aux Etats-Unis, l'ISM des services, à 41,8 après 52,5 en mars, traduit la première contraction de l'activité du secteur depuis 2009 mais dépasse le consensus, qui le donnait à 36,8 seulement. Le déficit commercial s'est par ailleurs creusé en mars, les exportations ayant baissé davantage que les importations. CHANGES Le dollar s'apprécie face aux autres grandes devises pour la troisième séance d'affilée, une hausse favorisée par le chiffre moins mauvais qu'anticipé de l'indice ISM des services et par la faiblesse de l'euro. La monnaie unique souffre en effet de la décision de la Cour constitutionnelle allemande et cède 0,6% face au billet vert à 1,0840, contre un pic à 1,0925 peu après l'ouverture des marchés européens. L'euro recule aussi face à la livre sterling et au yen. TAUX La décision allemande sur les achats de dette de la BCE a logiquement fait monter les rendements des emprunts d'Etat des pays considérés comme les plus fragiles de la zone euro: celui des BTP italiens à dix ans a ainsi pris 12 points de base sur la journée pour finir à plus de 1,87%. Celui du Bund allemand de même échéance a au contraire reculé de près de deux points à -0,578%. Sur le marché obligataire américain, la hausse de Wall Street fait monter les rendements de référence, à 0,6556% pour les Treasuries à dix ans. PÉTROLE Le marché pétrolier bénéficie à plein des espoirs de reprise de la demande de carburants avec la levée partielle ou totale des mesures de confinement dans plusieurs pays d'Asie et d'Europe ainsi que dans certains Etats américains. Le Brent gagne 11,32% à 30,28 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 18,2% à 24,10 dollars. Le Brent, en hausse pour la sixième séance consécutive, a repassé la barre des 30 dollars le baril pour la première fois depuis le 15 avril. (Marc Angrand)

Valeurs associées FTSE 100 FTSE Indices +1.66%