Closing final du Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF

(AOF) - Muzinich & Co. Limited a annoncé le closing final du Fonds Muzinich Firstlight Middle Market ELTIF à 450 millions d'euros, levier inclus. Le Fonds repose sur une stratégie multi-crédit qui investit au sein d'un portefeuille d'instruments liquides (loans syndiqués et obligations high yield européens) et illiquides (dette privée européenne) géré de manière dynamique. Conçu par Muzinich et réalisé en partenariat avec Cordusio SIM, le Fonds est également soutenu par d'autres grands distributeurs européens.

Les ELTIFs représentent une génération relativement nouvelle de véhicule d'investissement et permettent aux investisseurs privés d'accéder à des classes d'actifs qui étaient historiquement réservées aux investisseurs institutionnels. À l'instar des fonds UCITS, ils sont fortement réglementés et visent à limiter les risques.