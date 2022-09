Closing final du fonds Territoires Innovants 3 de Swen Capital Partners

(AOF) - Swen Capital Partners, acteur de l'investissement responsable en non coté, annonce le closing final du troisième millésime de sa gamme de fonds Territoires Innovants dédié à l'accompagnement des PME/ETI françaises en croissance. Avec 150 millions d'euros de capacité d'investissement, ce véhicule s'inscrit dans la continuité des précédents millésimes. Il mettra l'accent sur le financement dans les territoires, l'innovation et les gestions innovantes (impact investing, fonds sectoriels et dédiés à la transition énergétique).