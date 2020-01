Climat : entreprises & investisseurs doivent travailler en partenariat, assurent Robeco

(AOF) - Pour atteindre les objectifs climatiques, un partenariat entre les entreprises et les investisseurs est essentiel, estiment Sylvia van Waveren, spécialiste de l'Engagement, et Carola van Lamoen, responsable de l'Actionnariat Actif chez Robeco, à la veille du Forum économique mondial de Davos, où la question de la réduction des émissions sera une priorité. Et les investisseurs doivent eux-mêmes se regrouper dans des initiatives collaboratives pour pouvoir obtenir de réels progrès dans la décarbonisation du secteur énergétique, ajoutent les professionnelles.