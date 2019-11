Climat : dix investisseurs institutionnels lancent trois nouveaux fonds d'investissement

(AOF) - Afin de répondre aux objectifs de l'Accord de Paris, la Caisse des Dépôts, EdF et huit assureurs français - Allianz France, Aviva France, Axa France, BNP Paribas Cardif, CNP Assurances, Macif, Maif et la Société Générale Assurances - recherchent des sociétés de gestion qui auront pour mission de proposer des méthodes innovantes pour intégrer la lutte contre le réchauffement climatique dans la gestion financière. Cette initiative est soutenue par la Fédération française de l'assurance (FFA), l'Af2i, l'AFG et Finance For Tomorrow.

La gestion de ces fonds devra être transparente, cohérente et diversifiée avec un haut niveau de reporting. Dans le détail, deux fonds seront investis en actions européennes, le troisième en obligations européennes "investment grade". Les sociétés de gestion peuvent candidater sur une classe d'actif ou les deux à la fois.

Les trois fonds totaliseront initialement 500 millions d'euros, dont environ 200 millions d'euros pour chaque fonds action et 100 millions d'euros pour le fonds obligataire.

Les sociétés de gestion seront sélectionnées par le Comité de Sélection des investisseurs.