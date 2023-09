Climat d'incertitude sur les marchés

De son côté, Casino a nettement dégringolé au lendemain de la révision à la baisse de ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultats en France pour la période 2024-2028.

Côté valeurs, Hermès a reculé de plus de 5% en Bourse après un abaissement d'opinion à Neutre d'Oddo BHF qui met en avant la dégradation des perspectives du secteur du luxe.

Outre-Atlantique, l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie est ressorti inférieur aux attentes en août tout comme les inscriptions hebdomadaires au chômage et les ventes de logements anciens en août.

Pour abrdn, " le message sous-jacent est que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée, les membres continuant à signaler une nouvelle hausse des taux cette année et prévoyant des réductions nettement moins importantes d'ici à 2024 ". Selon le spécialiste, " ces messages devraient tempérer les tentatives du marché d'évaluer la fin du cycle de resserrement à ce stade ".

(AOF) - A rebours de la séance d'hier, les Bourses européennes se sont repliées, signe qu’elles ne se sont toujours pas remises du message "hawkish" envoyé par la Fed. L’indice CAC 40 a reflué de 1,59% à 7 213,90 points et l’EuroStoxx 50 de 1,50% à 4 212 points. Aux Etats-Unis, la baisse est de nouveau de la partie avec un Dow Jones en recul de 0,57%, vers 17h30.

