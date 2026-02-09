Cleveland-Cliffs s'effondre après avoir manqué les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions de Cleveland-Cliffs CLF.N ont chuté lundi matin après que le chiffre d'affaires du quatrième trimestre du sidérurgiste ait été inférieur aux estimations de Wall Street.

Le directeur général Lourenco Goncalves a déclaré que la performance de l'entreprise en 2025 a été affectée par de faibles niveaux de production dans le secteur automobile, "un contrat de dalle de cinq ans arrivant à échéance devenant destructeur de valeur au cours de sa dernière année, et une dynamique nouvellement défavorable sur le marché canadien."

Malgré les droits de douane radicaux sur les métaux décrétés par le président américain Donald Trump, qui ont soutenu les prix au comptant de l'acier aux États-Unis, les contrats commerciaux sont restés à la traîne, car l'industrie s'est adaptée à un indice de prix plus ancien, ce qui a entraîné une baisse des prix de vente au cours du quatrième trimestre.

Les droits de douane ont également pesé sur la demande dans le secteur automobile, un marché final important pour Cleveland-Cliffs, plusieurs constructeurs automobiles américains ayant fait état d'une augmentation des coûts de production.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'entreprise a légèrement diminué par rapport à l'année précédente, passant à 4,31 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 4,59 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Son chiffre d'affaires total pour 2025 a également diminué, passant de 19,19 milliards de dollars en 2024 à 18,61 milliards de dollars.

La société a toutefois enregistré une perte trimestrielle moins importante que prévu.

Sa perte ajustée s'est élevée à 43 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 68 cents il y a un an. Les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 60 cents.

"La production automobile américaine reste faible (et se détériore), le Canada reste faible, et ni l'un ni l'autre n'a apporté beaucoup de poids aux résultats", a déclaré l'analyste Gordon Johnson chez GLJ Research.

Les actions de Cleveland-Cliffs ont baissé de 18,8 % à 11,96 dollars. En 2025, l'action avait gagné 41,3 %.