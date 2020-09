CLEVELAND-CLIFFS acquiert les activités américaines d'ArcelorMittal pour 1,4 milliard de dollars

(AOF) - Cleveland-Cliffs a acquis les activités américaines d'ArcelorMittal pour 1,4 milliard de dollars. Le spécialiste américain de l'extraction, l'enrichissement et la granulation du minerai de fer change d'envergure avec cette transaction qui signe un nouvel épisode du mouvement de consolidation du secteur sidérurgique. Les acteurs européens et américains de l'acier se renforcent pour réduire leur dépendance aux fluctuations de la demande et mieux résister à la faiblesse des prix liée à la concurrence chinoise.

