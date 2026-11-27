** Clear Street se montre prudemment optimiste concernant les fonds d’actions CLO (collateralized loan obligation), malgré des difficultés persistantes
** La société de courtage estime que les récents signes de stabilisation des écarts de rendement des actifs sont encourageants, même si les perspectives pour les fonds d’actions CLO – qui investissent dans des portefeuilles de prêts d’entreprises – restent difficiles en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande de prêts
** La société ajoute qu’une reprise durable de l’activité de fusions-acquisitions et un meilleur équilibre sur le marché des prêts seraient des facteurs positifs
** "Nous pensons que la détérioration de la rentabilité des réinvestissements, plutôt qu’un cycle de crédit exceptionnellement sévère, reste le principal frein" – Mickey Schleien, analyste chez Clear Street
** Les fonds d’actions CLO ont affiché une faible performance boursière, les spreads plus serrés pesant sur les rendements
** Bien qu’elle entrevoie une marge modeste d’amélioration des valorisations, Clear Street estime que l’incertitude persistante entourant les rendements des actions CLO justifie des décotes significatives par rapport à la valeur liquidative(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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