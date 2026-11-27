Clear Street fait preuve d'un optimisme prudent concernant les fonds CLO, les écarts de taux sur les prêts montrant des signes de stabilisation

** Clear Street se montre prudemment optimiste concernant les fonds d’actions CLO (collateralized loan obligation), malgré des difficultés persistantes

** La société de courtage estime que les récents signes de stabilisation des écarts de rendement des actifs sont encourageants, même si les perspectives pour les fonds d’actions CLO – qui investissent dans des portefeuilles de prêts d’entreprises – restent difficiles en raison du déséquilibre entre l’offre et la demande de prêts

** La société ajoute qu’une reprise durable de l’activité de fusions-acquisitions et un meilleur équilibre sur le marché des prêts seraient des facteurs positifs

** "Nous pensons que la détérioration de la rentabilité des réinvestissements, plutôt qu’un cycle de crédit exceptionnellement sévère, reste le principal frein" – Mickey Schleien, analyste chez Clear Street

** Les fonds d’actions CLO ont affiché une faible performance boursière, les spreads plus serrés pesant sur les rendements

** Bien qu’elle entrevoie une marge modeste d’amélioration des valorisations, Clear Street estime que l’incertitude persistante entourant les rendements des actions CLO justifie des décotes significatives par rapport à la valeur liquidative