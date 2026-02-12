Clear Street, courtier de Wall Street, réduit l'objectif d'évaluation des introductions en bourse aux États-Unis à 7,2 milliards de dollars en raison de la prudence des investisseurs

La société de courtage Clear Street a réduit jeudi à 7,2 milliards de dollars l'évaluation qu'elle recherche pour son introduction en bourse aux États-Unis, soit une forte décote par rapport à l'objectif initial de 11,8 milliards de dollars. La société new-yorkaise propose désormais 13 millions d'actions dont le prix se situe entre 26 et 28 dollars l'unité. Clear Street avait initialement mis sur le marché 23,8 millions d'actions dont le prix unitaire se situait entre 40 et 44 dollars. Cette révision intervient en dépit d'une reprise générale de l'activité d'introduction en bourse cette année, les investisseurs restant disciplinés en matière d'évaluation, recherchant des prix réalistes et se montrant prudents à l'égard des introductions en bourse à prix élevé.

La volatilité récente des marchés a encore pesé sur les valorisations, incitant les entreprises à faire preuve de prudence et à adopter des conditions plus conservatrices lorsqu'elles s'apprêtent à s'introduire sur les marchés publics. La fintech brésilienne Agibank a réduit son offre juste un jour avant son introduction, suite à la faible performance de la banque numérique rivale PicPay PICS.O sur le marché secondaire. Par ailleurs, Liftoff Mobile a reporté son introduction en bourse prévue aux États-Unis dans le contexte d'un effondrement du secteur des logiciels au début du mois.

Bloomberg News a rapporté mercredi que Clear Street avait été confronté à la réticence des investisseurs concernant l'objectif d'évaluation initial.

Le prix de l'offre devrait être fixé plus tard dans la journée de jeudi, et les actions seront cotées sur le Nasdaq sous le symbole "CLRS".

Fondée en 2018 en tant que plateforme de courtage de premier ordre, la société a élargi ses activités, entrant dans des domaines tels que la banque d'investissement et la recherche sur les actions.

BlackRock BLK.N , le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, ancre l'introduction en bourse et a fait part de son intérêt à acheter jusqu'à 200 millions de dollars d'actions Clear Street, selon un dépôt auprès de la SEC.

Goldman Sachs, BofA Securities, Morgan Stanley, UBS Investment Bank et Clear Street sont les principaux gestionnaires du livre d'ordres.