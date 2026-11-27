** Clear Street abaisse la recommandation sur le fonds d’investissement Sound Point Meridian Capital SPMC.N de “acheter” à “conserver”, en raison de sa valorisation et des incertitudes entourant la prolongation des exonérations de frais
** L'objectif de cours est ramené de 9 $ à 6 $, ce qui implique un potentiel de baisse de 6,7 % par rapport au dernier cours de clôture
** La société de courtage estime que le niveau élevé d’endettement de SPMC et sa trésorerie limitée pourraient peser sur sa capacité à tirer parti des opportunités intéressantes offertes par les fonds propres de CLO secondaires
** Ajoute que l’expiration des exonérations temporaires de frais en décembre représente un frein supplémentaire aux bénéfices de SPMC en l’absence de prolongation
** SPMC investit principalement dans les tranches de capitaux propres et mezzanine de CLO adossées à des portefeuilles composés principalement de prêts garantis de premier rang américains
** Trois des cinq sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” et deux “conserver”; objectif de cours médian: 8,25 $ – données compilées par LSEG
** À la dernière clôture, l’action SPMC affichait une baisse de 53 % depuis le début de l’année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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