Clear Street abaisse la recommandation sur Sound Point à “conserver” en raison de sa valorisation

** Clear Street abaisse la recommandation sur le fonds d’investissement Sound Point Meridian Capital SPMC.N de “acheter” à “conserver”, en raison de sa valorisation et des incertitudes entourant la prolongation des exonérations de frais

** L'objectif de cours est ramené de 9 $ à 6 $, ce qui implique un potentiel de baisse de 6,7 % par rapport au dernier cours de clôture

** La société de courtage estime que le niveau élevé d’endettement de SPMC et sa trésorerie limitée pourraient peser sur sa capacité à tirer parti des opportunités intéressantes offertes par les fonds propres de CLO secondaires

** Ajoute que l’expiration des exonérations temporaires de frais en décembre représente un frein supplémentaire aux bénéfices de SPMC en l’absence de prolongation

** SPMC investit principalement dans les tranches de capitaux propres et mezzanine de CLO adossées à des portefeuilles composés principalement de prêts garantis de premier rang américains

** Trois des cinq sociétés de courtage attribuent à l’action la recommandation “acheter” et deux “conserver”; objectif de cours médian: 8,25 $ – données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l’action SPMC affichait une baisse de 53 % depuis le début de l’année