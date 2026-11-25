CleanSpark recule après avoir annoncé une perte annuelle ; les courtiers révisent leurs objectifs de cours à la baisse

** Les actions de CleanSpark ( CLSK.L ) reculent de 3,6% à 4,09 dollars en pré-ouverture

** Le développeur de centres de données et mineur de bitcoins a enregistré une perte annuelle de 3,74 dollars par action, contre un bénéfice par action de 1,36 dollar l'année précédente

** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 a chuté de 25% pour s'établir à 576,5 millions de dollars

** CLSK a comptabilisé une charge de dépréciation de 177 millions de dollars ainsi que des pertes liées à la valorisation du bitcoin et aux garanties en bitcoins

** Les courtiers ont revu leurs objectifs de cours à la baisse: Needham passe de 23 dollars à 15 dollars, H.C. Wainwright de 22 dollars à 18 dollars

** Quinze des seize courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou une recommandation supérieure, et un seul “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 21,25 dollars

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 49,5% depuis le début de l'année