** Les actions de CleanSpark ( CLSK.L ) reculent de 3,6% à 4,09 dollars en pré-ouverture
** Le développeur de centres de données et mineur de bitcoins a enregistré une perte annuelle de 3,74 dollars par action, contre un bénéfice par action de 1,36 dollar l'année précédente
** Le chiffre d'affaires de l'exercice 26 a chuté de 25% pour s'établir à 576,5 millions de dollars
** CLSK a comptabilisé une charge de dépréciation de 177 millions de dollars ainsi que des pertes liées à la valorisation du bitcoin et aux garanties en bitcoins
** Les courtiers ont revu leurs objectifs de cours à la baisse: Needham passe de 23 dollars à 15 dollars, H.C. Wainwright de 22 dollars à 18 dollars
** Quinze des seize courtiers attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou une recommandation supérieure, et un seul “conserver”; leur objectif de cours médian s’établit à 21,25 dollars
** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 49,5% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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