Claude Czech, magistrat honoraire, désigné Médiateur de Korian France

(AOF) - En application de ses engagements liés à sa Responsabilité Sociale et Environnementale, Korian a annoncé la désignation de Claude Czech comme Médiateur indépendant en France. Claude Czech a été désigné pour une durée de trois ans par un collège constitué paritairement par des associations de défense de consommateurs agréées ainsi que des représentants de l'entreprise, après avis de son Conseil des Parties Prenantes.

Magistrat honoraire, il est ancien président du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe (59). Médiateur diplômé de l'Université Paul Valéry de Montpellier (2017), il est membre du Groupement européen des magistrats pour la médiation (Gemme), dont il a organisé les Assises de 2018, à Bordeaux, sur le thème " Développer une culture de la médiation ". Il est également vice-président de l'Institut régional de médiation d'Occitanie (IRMOC).

" Claude Czech, qui n'est pas salarié de l'entreprise, dispose d'une totale indépendance dans l'exécution de sa mission ", explique Korian. Son équipe est constituée de médiateurs indépendants.

