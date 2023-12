Clasquin : SAS négocie le rachat de 42% du capital

(AOF) - L’action Clasquin bondit de 39,64% à 124 euros. Yves Revol et la société Olymp, actionnaires contrôlant la société ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec SAS Shipping Agencies Services Sàrl (SAS), filiale de MSC Mediterranean Shipping Company SA, spécialiste du transport maritime et de la logistique, en vue de la cession de l’intégralité de leurs actions. Yves Revol et Olymp détiennent 42% du capital de Clasquin.

Cette exclusivité a été consentie suite à la réception d'une offre d'achat non engageante de SAS, afin de permettre à cette dernière de procéder à un audit de Clasquin SA et des sociétés de son groupe.

Sous réserve des conclusions positives de cet audit, SAS consentirait à Yves Revol et à Olymp une promesse d'achat au cours du premier trimestre 2024. Le prix d'acquisition des actions serait déterminé sur la base d'une valeur d'entreprise de 325 millions d'euros et après prise en compte d'ajustements à convenir entre les parties.

La réalisation de l'opération serait soumise à l'obtention des autorisations des autorités compétentes, dont les autorisations en matière de concurrence.

Après l'acquisition des participations contrôlantes d'Yves Revol et de la société Olymp, SAS déposerait auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), une offre publique d'achat portant sur le solde des actions composant le capital de Clasquin SA.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fiche sectorielle - Services aux entreprises

Une nouvelle entité dans les avantages aux salariés

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.