Clasquin: projet de prise de contrôle, le titre s'envole information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 11:41









(CercleFinance.com) - Le groupe de transport maritime et de logistique MSC a proposé à Clasquin d'acquérir la participation de 42% détenue par son président Yves Revol, ouvrant ainsi la voie à une OPA sur le solde du capital.



Yves Revol et sa société Olymp, les actionnaires de contrôle de Clasquin, sont entrés en négociations exclusives avec SAS, une filiale de MSC, en vue de la cession de l'intégralité de leurs actions représentant 42% du capital.



Après l'acquisition des participations, SAS déposerait auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) une offre publique d'achat portant sur le solde des actions composant le capital de Clasquin.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action du groupe Clasquin, spécialisé dans l'ingénierie en transport aérien et maritime, s'envolait de plus de 51% suite à cette annonce.



D'après Clasquin, le prix d'acquisition des actions serait déterminé sur la base d'une valeur d'entreprise de 325 millions d'euros, après prise en compte d'ajustements à convenir entre les parties.



'Sauf ajustement majeur, l'offre devrait faire ressortir une prime très substantielle, la capitalisation actuelle ressortant à 204 millions d'euros', réagissent les analystes d'Invest Securities.



Dans une note de réaction, les analystes d'Oddo BHF indiquent avoir relevé leur objectif de cours sur la valeur de 95 à 134 euros dans le sillage de ces informations.





Valeurs associées CLASQUIN Euronext Paris +39.64%