Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clasquin: prise de contrôle de Timar réalisée information fournie par Cercle Finance • 29/03/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Clasquin annonce la réalisation de l'acquisition de 63,52% du capital et des droits de vote de Timar détenus par les membres du groupe familial Puech, au prix de 450 dirhams par action et avec une garantie d'actif et de passif au profit de l'acquéreur.



Groupe marocain spécialisé dans les solutions pour le transport international, la logistique et le transit de marchandises, Timar a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires d'environ 59,8 millions d'euros et un résultat net d'environ 1,12 million.



Une offre publique d'achat obligatoire sur le solde des titres Timar cotés à Casablanca sera déposée auprès de l'Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) dans les délais requis. Le prix d'acquisition de l'offre sera déterminé ultérieurement.





Valeurs associées CLASQUIN Euronext Paris 0.00%