CLASQUIN : mise en place d'un crédit syndiqué inaugural

(AOF) - Clasquin confirme la signature d'un crédit syndiqué inaugural d'un montant total de 60,8 millions d'euros auprès d'un pool de 8 banques. Ce financement renforce la structure financière du groupe et s'articule autour de trois tranches.

Il s'agit d'un crédit de refinancement de 17,8 millions d'euros, destiné à refinancer une partie des emprunts bancaires existants, amortissable sur 7 ans ; d'un crédit d'investissement de 13 millions d'euros, destiné à financer de futures acquisitions, amortissable sur 7 ans et d'un crédit renouvelable de 30 millions d'euros, destiné à financer les besoins généraux du groupe, d'une durée de 5 ans in fine assortie de 2 options d'extension d'un an.