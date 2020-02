CLASQUIN : marge commerciale brute en hausse de 11,4 % en 2019

(AOF) - Clasquin (-3,04% à 38,30 euros) a publié jeudi soir ses indicateurs économiques au titre de son exercice 2019. Ainsi, le spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime a dévoilé une marge commerciale brute de 76,7 millions d'euros l'an dernier (+11,4% sur un an à périmètre et changes courants) et un nombre d'opérations en hausse de 3,7 % à 273 875. De son côté, le chiffre d'affaires est ressorti à 331,3 millions d'euros (+7,4 %).

Concernant ses perspectives 2020, Clasquin indique que la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus devrait affecter la croissance des échanges mondiaux sur les premiers mois de l'année, avec probablement un rattrapage ultérieur. Clasquin dit s'inscrire dans ce contexte de marché.

