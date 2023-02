Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clasquin: le titre recule après un point d'activité information fournie par Cercle Finance • 24/02/2023 à 12:30









(CercleFinance.com) - L'action Clasquin perd environ 3% ce vendredi à la Bourse de Paris suite à la publication d'un point d'activité faisant apparaître une baisse de sa marge commerciale au quatrième trimestre.



Le spécialiste de l'ingénierie des transports explique le repli de 15% de sa marge commerciale brute sur les trois derniers mois de l'année par la diminution des volumes transportés, en aérien comme en maritime, et par un tassement de sa marge unitaire dans l'aérien.



Sur l'ensemble de l'année, sa marge commerciale brute s'inscrit toutefois en progression de 14,9% grâce à l'acquisition de nouveaux clients (prise de parts de marché) et au développement de l'activité des clients existants.



Pour 2023, le groupe lyonnais dit tabler sur une activité en volumes supérieure à celle du marché.





