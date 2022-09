Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clasquin: la marge commerciale brute s'améliore encore information fournie par Cercle Finance • 14/09/2022 à 11:11









(CercleFinance.com) - Clasquin a fait état hier soir d'une forte progression de sa marge brute au titre du premier semestre après une croissance jugée déjà 'exceptionnelle' en 2021.



Le spécialiste de l'ingénierie en transport aérien et maritime a vu sa marge commerciale brute, son principal indicateur d'activité, grimper de 38,5% à 71,8 millions d'euros sur les six premiers mois de l'année.



Le groupe de logistique souligne que cette progression vient s'ajouter à la croissance de 60% qu'il avait déjà réussi à générer l'an dernier.



Son résultat net part du groupe a ainsi progressé à 12,9 millions d'euros au premier semestre, contre 6,5 millions d'euros sur la même période de l'an dernier.



Dans son communiqué, Clasquin indique avoir ainsi continué à améliorer sa situation financière au cours du premier semestre, avec une capacité d'autofinancement qui atteint désormais 23,2 millions d'euros contre 13,5 millions d'euros il y a un an.



Concernant les perspectives de son marché, le groupe prévient que l'OMC pourrait être amenée à revoir, une fois de plus, ses estimations à la baisse compte tenu de la forte hausse de l'inflation liée en partie au conflit russo-ukrainien.



L'OMC table actuellement sur une croissance de 2,4% à 3% des échanges internationaux en volumes cette année, contre 4,7% en début d'année.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Clasquin grimpait de 3,4% suite à cette publication.





Valeurs associées CLASQUIN Euronext Paris +3.42%