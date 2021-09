Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clasquin : bien orienté après son point semestriel information fournie par Cercle Finance • 02/09/2021 à 13:25









(CercleFinance.com) - Clasquin s'adjuge plus de 5% au lendemain de l'annonce par la société de services de logistique et de transport, d'une marge brute en croissance de 43,6% à 51,9 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021, là où Oddo BHF attendait 47,5 millions. Selon Clasquin, la reprise des échanges internationaux s'est accélérée 'dans un contexte de très fort déséquilibre entre l'offre et la demande de transport, entrainant une flambée des taux de fret maritime et un maintien à un niveau élevé des taux de fret aérien'. Après cette publication, Oddo BHF relève son scénario 2021 et attend à présent une marge brute de 90 millions d'euros et un ROC de 11,7 millions, jugeant que 'la forte dynamique enclenchée au premier semestre devrait perdurer au second'.

Valeurs associées CLASQUIN Euronext Paris +5.54%