Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariant: ventes en baisse, rentabilité en hausse information fournie par Cercle Finance • 30/04/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Clariant annonce que ses ventes ont atteint 1014 millions de francs suisses (CHF) au 1er trimestre, en repli de 16% sur un an.



Dans le même temps, l'EBITDA affiche une progression de 4% pour ressortir à 173 millions de CHF, avec une marge EBITDA passée de 13,9 à 17,1%.



'L'amélioration de la rentabilité est due à nos programmes de performance et à notre gestion de la marge bénéficiaire dans un environnement déflationniste. Notre performance globale reflète des volumes stabilisés et des prix plus bas par rapport à une base de comparaison solide l'année dernière' analyse Conrad Keijzer, CEO de Clariant.



Pour l'ensemble de l'année 2024, Clariant s'attend à une poursuite de l'apaisement de l'environnement inflationniste, mais sans reprise économique, avec des incertitudes et des risques macroéconomiques persistants.



Clariant réitère donc son attente d'une croissance faible à un chiffre de ses ventes en monnaie locale pour 2024.





Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks +2.91%