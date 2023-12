Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: une usine fermée en Roumanie, charge inscrite information fournie par Cercle Finance • 06/12/2023 à 11:01









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé mercredi la fermeture de son usine roumaine de bioéthanol, une décision qui va se traduire par un impact compris entre 110 et 140 millions de francs suisses sur sa trésorerie en 2024.



La production du site 'sunliquid' de Podari avait démarré au printemps 2022, mais le groupe de chimie suisse avait choisi d'entamer une évaluation stratégique de cet actif durant l'été face à des performances opérationnelles jugées insuffisantes.



Clariant ajoute qu'il prévoit également de revoir à la baisse ses activités liées à la filière de biocarburants sur ses trois sites allemands de Straubing, Planegg et Munich.



Toutes ces mesures de restructuration vont entraîner des provisions allant de 60 à 90 millions de francs suisses au cours du quatrième trimestre, avec un impact direct sur l'Ebitda.



Une charge supplémentaire de 110 millions de francs suisses, intégrant notamment une provision pour dépréciation sur les installations de Podari, sera également passée dans les comptes trimestriels et annuels.



Concernant l'exercice 2024, Clariant évalue l'impact de ces décisions sur sa trésorerie entre 110 et 140 millions de franc suisses.



Suite à ces annonces, le titre Clariant cédait 0,9% mercredi matin en Bourse de Zurich.





Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks -1.40%