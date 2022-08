Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: une première obligation verte placée avec succès information fournie par Cercle Finance • 25/08/2022 à 12:33









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé jeudi avoir placé avec succès ses premières obligations vertes, une opération qui lui a permis de lever un montant de 175 millions de francs suisses (environ 180 millions d'euros).



Le chimiste de spécialités précise dans un communiqué qu'il s'agit d'un emprunt obligataire affichant un coupon de 2,717% et devant arriver à échéance en 2027.



L'opération est censé financer un certain nombre de projets visant à lui permettre de réduire de 40% ses émissions de gaz à effet de serre (scope 1 et 2) à horizon 2030 et de 14% ses émissions issues de son approvisionnement en biens et services (scope 3).





