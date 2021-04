Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : une nouvelle unité de production en Chine Cercle Finance • 12/04/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé lundi l'ouverture en Chine d'une nouvelle unité dédiée à la production d'additifs et de stabilisants à la lumière, un site qu'il détiendra conjointement avec le groupe local Tiangang. Située dans la zone de développement du port côtier de Cangzhou, l'usine doit permettre au chimiste suisse d'accroître ses capacités face à une demande croissante pour tout ce qui concerne les procédés haut de gamme utilisés dans les secteurs de l'automobile, des textiles et des revêtements. Le projet est censé lui permettre de faire croître ses ventes en Chine, qui ont totalisé 402 millions de francs suisses l'an dernier (environ 365 millions d'euros) et qui représentent désormais près de 10% du chiffre d'affaires total du groupe.

Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks -0.13%