Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : un dividende spécialbientôt mis au vote Cercle Finance • 28/12/2020 à 11:21









(CercleFinance.com) - Le plus grand actionnaire de Clariant, le groupe chimique saoudien Sabic, prévoit de demander aux actionnaires d'approuver un dividende spécial, ainsi qu'une limite de mandat pour les membres du conseil d'administration, a annoncé lundi la société suisse. Sabic a soumis ces éléments pour approbation à l'assemblée des actionnaires, qui est prévue le 7 avril, a indiqué le groupe chimique. Les actionnaires pourraient ainsi voter une distribution spéciale de dividende de deux francs suisses par action, a déclaré Clariant. Ils pourraient également approuver l'introduction d'un délai de 12 ans pour les membres du conseil d'administration, y compris le président, poursuit l'entreprise. Le conseil d'administration traitera les demandes lors de la préparation de la réunion et définira sa position sur les deux points de l'ordre du jour, a indiqué le groupe.

Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks +3.90% CLARIANT SIX Swiss Exchange -100.00%