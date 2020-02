Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : Stephan Lynen nommé directeur financier Cercle Finance • 12/02/2020 à 11:09









(CercleFinance.com) - Le spécialiste suisse de la chimie de spécialité Clariant a annoncé mercredi que Stephan Lynen allait devenir directeur financier du groupe après le départ de Patrick Jany. Stephan Lynen, âgé de 49 ans, est actuellement responsable de l'activité additifs. En vingt ans passés chez Clariant, il a occupé différents postes internationaux. Sa nomination sera effective le 1er avril, a précisé Clariant. Il succédera à Patrick Jany, qui devient directeur financier d'A.P. Moller-Maersk.

Valeurs associées CLARIANT SIX Swiss Exchange +0.35%