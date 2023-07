Clariant: révise à la baisse ses prévisions de CA sur 2023 information fournie par Cercle Finance • 07/07/2023 à 08:06

(CercleFinance.com) - Clariant a fourni aujourd'hui une mise à jour sur ses résultats du 2ème trimestre 2023 et a ajusté ses attentes pour l'exercice 2023.



Le chiffre d'affaires préliminaire du 2ème trimestre 2023 ressort à 1 084 millions de CHF (contre 1 301 millions CHF au 2ème trimestre 2022 et 1 200 millions de CHF au 1er trimestre 2023) résultant principalement de l'amélioration des ventes de Catalysts qui compense en partie la très faible demande dans les produits chimiques et additifs.



L'EBITDA publié au 2ème trimestre 2023 devrait se situer entre 155 et 165 millions de CHF (marge d'EBITDA publiée de 14,4 % à 15,4 %) contre 216 millions de CHF (16,6 %) au 2ème trimestre 2022 et 167 millions de CHF (13,9 %) au 1er trimestre 2023.



Le chiffre d'affaires de l'exercice 2023 devrait se situer entre 4,55 et 4,65 milliards de CHF (contre une estimation précédente de 5 milliards de CHF).



L'EBITDA publié pour l'exercice 2023 devrait se situer entre 650 et 700 millions de CHF (14,3 % - 15,1 % de marge d'EBITDA publiée).