Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariant: résultats en berne en 2023 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 11:05









(CercleFinance.com) - Clariant annonce que ses ventes ont atteint 1062 millions de francs suisses au 4e trimestre, en recul de 20% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA ressort à 106 millions de francs suisses, en recul de 31%, avec une marge réduit à 10%, contre 11,6% un an plus tôt.



Sur l'ensemble de l'exercice, Clariant enregistre des ventes de 4377 millions de francs suisses, en repli de 16%, pour un EBITDA de 607 millions de francs suisses (-25%).



Pour l'ensemble de l'année 2024, Clariant s'attend à une poursuite de l'apaisement de l'environnement inflationniste, mais sans reprise économique, avec des incertitudes et des risques macroéconomiques persistants.



Clariant s'attend donc à une faible croissance des ventes à un chiffre en monnaie locale. La marge d'EBITDA publiée devrait s'améliorer à environ 15% et les économies de coûts résultant de la restructuration les programmes devraient rapporter 25 millions de francs en 2024, estime l'entreprise d'industrie chimique.







Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks -1.71%