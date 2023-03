Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: résultat net du groupe divisé par trois en 2022 information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 10:00









(CercleFinance.com) - Clariant annonce que ses ventes ont atteint 5198 millions de francs suisses (MCHF) en 2022, soit une hausse organique de 23% par rapport à l'exercice précédent.



Dans le même temps, l'EBITDA progresse de 14%, pour s'établir à 810 MCHF, mais le résultat d'exploitation est fortement réduit, passant de 440 à 72 MCHF.



Clariant enregistre un résultat net du groupe de 116 MCHF, un chiffre divisé par trois par rapport à 2021 (373 MCHF).



'Au cours de l'année 2022, nous avons réalisé une croissance des ventes supérieure à celle du marché et une amélioration des marges dans un environnement inflationniste difficile. Nous avons préparé l'entreprise à la croissance des années à venir avec les mesures prises lors de la mise en place de notre nouveau modèle opérationnel', met en avant Conrad Keijzer, le directeur général de Clariant.



Pour 2023, Clariant continue de viser des ventes annuelles d'environ 5 milliards de francs suisses avec l'objectif 'd'améliorer légèrement le niveau de marge EBITDA du Groupe en glissement annuel '.







