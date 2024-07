Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Clariant: résultat net de 176 millions de CHF au S1 information fournie par Cercle Finance • 30/07/2024 à 09:56









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé un chiffre d'affaires de 1,056 milliard de CHF au deuxième trimestre 2024, en baisse organique de 3 % en monnaie locale (3 % en francs suisses) par rapport au 2ème trimestre 2023.



L'EBITDA publié du Groupe a diminué de 5 % à 166 millions de CHF, avec une marge correspondante de 15,7 % inférieure à la marge de 16,1 % enregistrée au deuxième trimestre 2023.



Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires s'est élevé 2,070 milliards de CHF, en baisse de 7 % en monnaie locale (- 5 % organique en monnaie locale) et en baisse de 9 % en francs suisses.



L'EBITDA du Groupe a diminué de 1 % par rapport à l'année précédente à 339 millions de CHF. Le résultat net total du Groupe s'est élevé à 176 millions de CHF, contre 232 millions de CHF l'année précédente.



Pour l'ensemble de l'année 2024, la marge d'EBITDA publié devrait s'améliorer à environ 16 %, en hausse de 100 points de base par rapport à l'estimation précédente d'environ 15 %. Le groupe s'attend aussi à une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre stable à faible en monnaie locale.



Pour 2025, Clariant prévoit d'atteindre une marge d'EBITDA de 17 % à 18 % et un taux de conversion du flux de trésorerie disponible d'environ 40 % au niveau visé.





