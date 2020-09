Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : repli du titre, un analyste n'est plus à l'achat Cercle Finance • 08/09/2020 à 13:41









(CercleFinance.com) - Le titre est en baisse de plus de 2% à la Bourse de Zurich après la dégradation de Crédit Suisse. Le bureau d'analyses abaisse son conseil sur Clariant à neutre (contre surperformance) et réduit son objectif de cours à 19,2 CHF (contre 20,5 CHF). L'analyste estime que la demande est susceptible d'être en retard par rapport à la reprise générale des produits chimiques. ' Le résultat d'exploitation est susceptible d'être à la traîne par rapport à ses pairs ' indique l'analyste. ' Sur le plan financier, l'amélioration durable de la FCF reste le principal défi. Nous prévoyons que son rendement FCF sera inférieur à celui de l'ensemble du secteur ' rajoute Crédit Suisse.

Valeurs associées CLARIANT SIX Swiss Exchange -2.37%