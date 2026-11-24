** Le cours de l'action de l'entreprise chimique suisse Clariant CLN.S recule de 1,95 % après que celle-ci a confirmé être en pourparlers en vue d'acquérir la société chimique Ashland ASH.N

** Clariant a ajouté qu'il n'y avait aucune certitude quant à la conclusion d'un accord ni quant au calendrier d'une telle transaction

** Depuis le début de l'année, l'action affiche une hausse de 43,2 % par rapport à la clôture précédente