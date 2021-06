Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : réalise la cession de son activité Pigments Cercle Finance • 14/06/2021 à 10:07









(CercleFinance.com) - La société a conclu des accords définitifs pour la cession de son activité Pigments à un consortium de Heubach Group et SK Capital Partners pour une valeur d'entreprise comprise entre 805 millions de CHF à 855 millions CHF. Un paiement d'earn-out de 50 millions CHF est également subordonné à la performance financière 2021 de l'activité Pigments de Clariant. Au moment de la clôture de la transaction, Clariant réinvestira pour devenir actionnaire à hauteur de 20% aux côtés de Heubach et SK Capital dans la société. Le réinvestissement permet à Clariant de continuer à bénéficier de l'amélioration de la rentabilité de l'activité Pigments et de participer aux futures opportunités de croissance ainsi qu'aux synergies de la combinaison avec l'activité Pigments de Heubach. La transaction devrait être clôturée au cours du premier semestre 2022.

Valeurs associées CLARIANT Swiss EBS Stocks -0.08%