Clariant : partenariat stratégique avec PAT

(CercleFinance.com) - Clariant et Plant Advanced Technologies (PAT) annoncent la mise en place d'un partenariat stratégique incluant la souscription d'environ 10% du capital de PAT par Clariant, un accord de développement commun et la distribution exclusive des produits.

Ce partenariat permet d'allier les forces de PAT en matière de découverte et production de précieux composés issus des racines de plantes, et de Clariant en termes de recherche et élaboration de revendications innovantes, expertise marketing et commerciale.

'Nous allons proposer des ingrédients actifs de prestige sur le marché des cosmétiques via un procédé contrôlé qui exploite les parties les plus difficiles à atteindre et les plus riches des plantes : les racines', explique le chimiste suisse de spécialité.