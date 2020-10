Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : les ventes reculent de 14% au 3e trimestre Cercle Finance • 29/10/2020 à 12:01









(CercleFinance.com) - Au 3e trimestre, les ventes de Clariant ont atteint 893 millions de CHF, soit une baisse de 14% en CHF, par rapport au 3e trimestre 2019. Dans le même temps, l'EBITDA a reculé à 127 millions de CHF, contre 151 millions de CHF au 3e trimestre 2019. Sur les neuf premiers mois de l'année, le CA recule de 13%, à 2,83 milliards de CHF, tandis que l'EBITDA, à 419 millions, progresse de 66%. Clariant estime que la pandémie devrait avoir un impact légèrement moins négatif sur les ventes et la rentabilité au quatrième trimestre 2020 par rapport au 3e trimestre.

Valeurs associées CLARIANT SIX Swiss Exchange -0.90%