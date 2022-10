Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: les résultats trimestriels boudés en Bourse information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 12:13









(CercleFinance.com) - Clariant a fait état jeudi d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires trimestriels supérieurs aux attentes, soutenus entre autres par ses activités de ressources naturelles.



Le groupe suisse de chimie de spécialités a vu ses ventes au troisième trimestre progresser de 27% en monnaie locale à 1,3 milliard de francs suisses, contre 1,2 milliard attendu en moyenne par les analystes.



Son résultat d'exploitation issu des activités poursuivies s'est établi à 220 millions de francs suisses, correspondant à une marge opérationnelle de 16,8%, contre 15,5% un an plus tôt.



Dans un communiqué, l'entreprise explique avoir bénéficié de ses hausses de prix destinées à compenser la montée des coûts des matières premières, de l'énergie et des services logistiques.



Clariant a confirmé ses objectifs pour 2022, à commencer

par la prévision d'une 'forte' croissance de son chiffre d'affaires exprimé en monnaie locale, attendu autour de 5,1 milliards d'euros cette année.



En dépit de ces bons chiffres, l'action cédait 4,6% jeudi en Bourse de Zurich.



Un analyste attribue cette réaction défavorable à la perspective de nouvelles charges de restructuration au quatrième trimestre, dues à l'implémentation d'un nouveau modèle opérationnel.



Clariant prévoit par ailleurs de passer une provision pour dépréciation de 245 millions de francs suisses dans ses comptes de quatrième trimestre, une charge liée à la cession d'une filiale pétrochimique aux Etats-Unis.





