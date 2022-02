Clariant: le titre décroche après le report des résultats information fournie par Cercle Finance • 14/02/2022 à 10:58

(CercleFinance.com) - L'action Clariant chute lourdement ce lundi à la Bourse de Zurich après le report de la publication des résultats de quatrième trimestre du groupe suisse de produits chimiques de spécialité.



Dans un communiqué publié dans la matinée, Clariant annonce que la publication de ses résultats trimestriels et annuels n'interviendra pas le mercredi 16 février, comme initialement prévu.



La société bâloise justifie sa décision par la nécessité de mener des investigations concernant la comptabilisation de certaines charges et provisions.



'L'enquête a été déclenchée suite à des informations émanant de donneurs d'alerte en interne, que l'entreprise prend très au sérieux', explique-t-elle.



Clariant déclare avoir mandaté les cabinets d'audit Deloitte et Gibson, Dunn & Crutcher afin de mener un certain nombre de revues, qui ont semble-t-il atteint un stade bien avancé.



Au-delà du quatrième trimestre 2021 et de l'exercice 2021 dans son ensemble, les irrégularités pourraient également concerner les comptes de l'année 2020, précise le groupe dans son communiqué.



'Dans tous les cas, cette annonce ne manquera pas d'interpeller sur le contrôle interne du groupe', commentent ce matin les analystes d'Invest Securities.



La date de la nouvelle publication reste encore être à déterminer, mais Clariant a livré ce matin quelques éléments sur ses performances de l'an passé.



Sur la base de chiffres préliminaires, les ventes tirées des activités poursuivies devraient avoir augmenté de 15% en monnaies locales, à plus de 4,37 milliards de francs suisses, sur l'exercice 2021.



Quant à la marge opérationnelle - elle aussi issue des activités poursuivies - elle devrait s'établir entre 16% et 17% l'an dernier, une performance légèrement inférieure au consensus de 17,1%.



Peu avant 11h00, le titre du fabricant de produits chimiques d'hygiène, de plastiques et de revêtements décrochait de 20%.