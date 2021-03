Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant : le nouveau campus chinois ouvre ses portes Cercle Finance • 18/03/2021 à 12:07









(CercleFinance.com) - Le groupe chimique suisse Clariant a annoncé jeudi l'ouverture de son vaste campus à Shanghai, destiné à regrouper sous le même toit l'ensemble de ses activités en Chine. Le site de 24.000 m2 symbolise les ambitions du chimiste de spécialités helvétique sur ce marché, le premier mondial, qui représente déjà 10% de son chiffre d'affaires annuel. Ce campus doit notamment accueillir ses métiers liés à l'innovation puisque plus de 13.000 m2 du bâtiment seront dédiés aux laboratoires de recherche, contre 11.000 m2 de salles de conférence et de bureaux. Le projet a fait l'objet d'un investissement de l'ordre de 45 millions de francs suisses (environ 40 millions d'euros).

