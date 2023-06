Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Clariant: la cession de l'activité 'quats' est finalisée information fournie par Cercle Finance • 02/06/2023 à 11:00









(CercleFinance.com) - Clariant a annoncé hier soir avoir finalisé la cession de son activité 'quats' à Global Amines Company, une coentreprise qu'il a constituée avec le singapourien Wilmar.



Cette division produit des composés d'ammonium quaternaire ('quats') destinés à des applications telles que les conservateurs chimiques, des tensioactifs ou des agent antistatiques.



Le périmètre de la transaction, qui avait initialement été annoncée en août 2022, englobe plusieurs actifs situés en Allemagne, en Indonésie et au Brésil.



Clariant justifie l'opération par sa stratégie consistant à se positionner désormais comme un spécialiste de la chimie de spécialités.





